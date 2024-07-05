Trachtenberg (Kulkes) Taube Freida 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg (Kulkes) Taube Freida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Kulkes Wolf Of Vilna

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.06.1887

Муж: Trachtenberg Efraim Aaron

Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Trachtenberg Wolf

Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron

Рождение ребёнка
07.08.1891

Сын: Trachtenberg Zalman

Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron

Рождение ребёнка
1893

Сын: Trachtenberg Leizer

Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron

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