Trachtenberg (Kulkes) Taube Freida
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Kulkes Wolf Of Vilna
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.06.1887
Рождение ребёнка
20.12.1888
Сын: Trachtenberg Wolf
Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron
Рождение ребёнка
07.08.1891
Сын: Trachtenberg Zalman
Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron
Рождение ребёнка
1893
Сын: Trachtenberg Leizer
Отец ребёнка: Trachtenberg Efraim Aaron