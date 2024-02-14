Галимов Ильгизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Ильгизар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна

Рождение ребёнка
23.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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