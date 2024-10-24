Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Петровна

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

08.12.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1793

Муж: Алексей Иванович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1803

Сын: Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Смерть
08.12.1834
Причина смерти: от старости

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