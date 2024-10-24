Софья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти08.12.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1793
Муж: Алексей Иванович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1803
Сын: Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
08.12.1834
Причина смерти: от старости