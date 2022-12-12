Шепелева Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шепелева Евфросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шепелева Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно