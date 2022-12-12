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Шепелева Марфа Петровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шепелева Евфросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шепелева Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шепелев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шепелев Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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