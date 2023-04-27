Юрова Василиса Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова Василиса Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 или 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 или 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1823 ст.

Муж: Юров Андрей Аверьянович

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1843 ст.

Сын: Юров Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Юров Андрей Аверьянович

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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