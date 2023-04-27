Юрова Василиса Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 или 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1823 ст.
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1843 ст.
Сын: Юров Ефрем Андреевич
Отец ребёнка: Юров Андрей Аверьянович
Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно