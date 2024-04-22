Трухина (Наливко) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Наливко) Любовь Ивановна

Место рождения

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наливко Иван Никитич

Мать: Наливко Александра(Олеся) Иосифовна

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
1974

Муж: Рыжеволов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
19.08.1975

Дочь: Швец Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Рыжеволов Алексей Егорович

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1975

Дочь: Солодченко Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Рыжеволов Алексей Егорович

Развод
1978

Муж: Рыжеволов Алексей Егорович

Бракосочетание
1979

Муж: Трухин Николай

Смерть
Неизвестно
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