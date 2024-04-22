Трухина (Наливко) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
19.08.1975
Дочь: Швец Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Рыжеволов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
19.08.1975
Дочь: Солодченко Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Рыжеволов Алексей Егорович
Развод
1978
Бракосочетание
1979
Муж: Трухин Николай
Смерть
Неизвестно