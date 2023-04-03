Ирина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1729
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ипполитова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
29.08.1743
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев
Смерть
1781