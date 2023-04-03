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Ирина Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
07.01.1729

Сын: Ипполитов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ипполитова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1743

Сын: Ипполитов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1781

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