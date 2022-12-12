Новосильцев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти20.04.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1788
Место жительства
С 1796
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1803 по 1810
Место жительства
С 1831 по 1838
Место жительства
По 1831
Польша
Смерть
20.04.1838