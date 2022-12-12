Новосильцев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

20.04.1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1788
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1796
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1803 по 1810
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1831 по 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1831
Польша
Смерть
20.04.1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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