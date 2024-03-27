Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Вульф
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Суздальницкий Еремей
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Рождение ребёнка
1895
Сын: Суздальницкий Исай (Ицко)
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суздальницкий Самуил (Шмуль) Вульфович
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Рождение ребёнка
07.01.1903
Сын: Суздальницкий Моисей
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Рождение ребёнка
1905
Сын: Суздальницкий Зелик
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макальская (Суздальницкая) Белла
Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф
Смерть
1955