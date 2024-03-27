Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Вульф

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891

Сын: Суздальницкий Еремей

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суздальницкий Исай (Ицко)

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суздальницкий Самуил (Шмуль) Вульфович

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Рождение ребёнка
07.01.1903

Сын: Суздальницкий Моисей

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Рождение ребёнка
1905

Сын: Суздальницкий Зелик

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макальская (Суздальницкая) Белла

Отец ребёнка: Суздальницкий Вульф

Смерть
1955

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