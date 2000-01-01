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Зайцова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1849

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимоничев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
13.10.1850

Сын: Тимоничев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
05.06.1853

Сын: Тимоничев Зайцов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
08.09.1855

Сын: Тимоничев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Василий Иоаннович

Смерть
05.11.1883
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