Зайцова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти05.11.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1849
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимоничев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
13.10.1850
Сын: Тимоничев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
05.06.1853
Сын: Тимоничев Зайцов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
08.09.1855
Сын: Тимоничев Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцов Василий Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1883