Петровская Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1908
Дрозды, Круглянский район, Могилёвская область
Место жительства
С 24.03.1908
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Кураженский участок Ачинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 29 https://catalog.krasarh.ru/private/image... Показать все
Восприемник
29.07.1909
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Муниципальный архив Саянского района Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 28 Изображение №: 62 https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262112&attributeId=3596&serial=1&group=2966
Смерть
Неизвестно

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