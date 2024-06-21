Новиков Леонид
Место рождения
Дата рождения16.01.1921
Дата смерти03.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1921
Отец: Новиков Козьма (Косма)
Мать: Новикова Анна
Бракосочетание
Между 1939 и 1941
Жена: Новикова Анна
Военная служба
Между ?.06.1941 и ?.08.1941
Иркутск, Россия
Призван Кировским РВК, Иркутская область, Кировский р-н
Военная награда
23.02.1943
Давыдово
Медаль «За боевые заслуги» | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150374195/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150374195/ | <p style=... Показать все
Военная награда
С 13.11.1943 по 14.11.1943
Дубровно, Беларусь
Орден Красной Звезды | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20852507/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20852507/ | <p>13-14.11.1943 ... Показать все
Смерть
03.02.1944
Лиозно, Беларусь
Причина смерти: На войне