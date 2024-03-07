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Леонтьев Иван Иванович

Место рождения

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1902

Дата смерти

27.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1924

Жена: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1927

Сын: Леонтьев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Леонтьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Леонтьев Степан Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1937

Сын: Леонтьев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Леонтьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.09.1963
Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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