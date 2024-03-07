Леонтьев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1902
Дата смерти27.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
18.08.1927
Сын: Леонтьев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Леонтьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1934
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
27.10.1937
Сын: Леонтьев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1941
Сын: Леонтьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Смерть
27.09.1963