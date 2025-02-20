Екатерина Тимофеевна
женский, родилась 18.11.1893 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умерла 18.07.1895 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МатьАнна ИвановнаВычислено 1852 ст. г.р.
ОтецТимофей Филимонович11.02.1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893 ст.
Отец: Тимофей Филимонович
Мать: Анна Ивановна
Крещение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1895 ст.