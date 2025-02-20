Екатерина Тимофеевна 18.11.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Тимофеевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 18.11.1893 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умерла 18.07.1895 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Мать
Анна ИвановнаВычислено 1852 ст. г.р.
Отец
Тимофей Филимонович11.02.1850 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893 ст.

Отец: Тимофей Филимонович

Мать: Анна Ивановна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Крещение
Неизвестно

Восприемники: Иван Иванович, Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
18.07.1895 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Причина смерти: корь

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