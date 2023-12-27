Сысина (Чернышева) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1951
Рождение ребёнка
20.05.1973
Дочь: Юхтина (Сысина) Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Сысин Вячеслав Валерьевич
Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысин Вячеслав Валерьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург