Сысина (Чернышева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысина (Чернышева) Ольга Александровна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

20.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1951

Отец: Чернышев Александр Демьянович

Мать: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1973

Дочь: Юхтина (Сысина) Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Сысин Вячеслав Валерьевич

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысин Вячеслав Валерьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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