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Громова Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Титово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

?.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885 ст.

Отец: Матвей Ефимов

Мать: Акилина Евсеева

Титово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.01.1905 ст.

Муж: Громов Фома Сергеевич

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.

Дочь: Румянцева Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Дочь: Громова Елизавета Фоминична

Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Громов Сергей Фомич

Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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