Громова Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885 ст.
Отец: Матвей Ефимов
Мать: Акилина Евсеева
Бракосочетание
26.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.
Дочь: Румянцева Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Дочь: Громова Елизавета Фоминична
Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
24.09.1916
Сын: Громов Сергей Фомич
Отец ребёнка: Громов Фома Сергеевич
Смерть
Неизвестно