Волков Яков Игнатов
Место рождения
Дата рожденияС 1795 по 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1798
Отец: Волков Игнат Борисов
Мать: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
01.11.1830
Мать ребёнка: Татьяна Евсеева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858