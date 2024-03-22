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Волков Яков Игнатов

Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1795 по 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1798

Отец: Волков Игнат Борисов

Мать: Дарья Максимова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Волков Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Евсеева

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858
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