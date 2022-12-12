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Жванко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жванко Селивестр

Мать: Жванко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жванко Артём

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
27.03.1942
районе с. Воскресенское ст. Русского р. Ленинградской области
районе с. Воскресенское ст. Русского р. Ленинградской области
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