Жванко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти27.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жванко Селивестр
Мать: Жванко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жванко Артём
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
27.03.1942
районе с. Воскресенское ст. Русского р. Ленинградской области
районе с. Воскресенское ст. Русского р. Ленинградской области