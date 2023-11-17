Федотова (Карпова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Карпова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Паникова (Федотова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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