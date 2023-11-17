Федотова (Карпова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Паникова (Федотова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно