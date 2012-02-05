Герасимов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1935
Дата смерти05.02.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935
Бракосочетание
21.02.1960
Рождение ребёнка
24.12.1960
Сын: Герасимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.1964
Сын: Герасимов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Нина Алексеевна
Смерть
05.02.2012
Похоронен в деревне Сухая речка Кемеровская область