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Герасимов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1935

Дата смерти

05.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935

Отец: Герасимов Александр Васильевич

Мать: Герасимова Евдокия Афонасьева

Бракосочетание
21.02.1960

Жена: Герасимова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.1960

Сын: Герасимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.1964

Сын: Герасимов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Нина Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
05.02.2012
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Похоронен в деревне Сухая речка Кемеровская область
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