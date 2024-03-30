Кубрак (Цюх) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрак (Цюх) Евдокия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кубрак Павел Мартинов

Мать: Кубрак Мария

Смерть
Неизвестно
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