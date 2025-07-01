Страйкова (Начатова) Елена Николаевна 23.05.1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Страйкова (Начатова) Елена Николаевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 23.05.1866 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла До 1918 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Начатов Николай Иванович1821 ст. г.р.
Мать
Начатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна07.09.1823 ст. г.р.
Супруги
Страйков Аким Дмитриевич07.09.1867 ст. г.р.
Дети
Страйков Григорий Акимович08.11.1887 ст. г.р.
Страйков Павел Акимович28.10.1889 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1866 ст.

Отец: Начатов Николай Иванович

Мать: Начатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стройков Яков Акимович

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
29.05.1866 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Муж: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

первым браком и муж и жена

Рождение ребёнка
08.11.1887 ст.

Сын: Страйков Григорий Акимович

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.

Сын: Страйков Павел Акимович

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Дочь: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.

Сын: Страйков Матвей Акимович

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.09.1896 ст.

Сын: Страйков Андрей Акимович

Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
До 1918 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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