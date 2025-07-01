Страйкова (Начатова) Елена Николаевна
женский, родилась 23.05.1866 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла До 1918 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецНачатов Николай Иванович1821 ст. г.р.
МатьНачатова (Щербакова) Ефросинья Борисовна07.09.1823 ст. г.р.
Супруги
Страйков Аким Дмитриевич07.09.1867 ст. г.р.
Дети
Страйков Григорий Акимович08.11.1887 ст. г.р.
Страйков Павел Акимович28.10.1889 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1866 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Крещение
29.05.1866 ст.
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1887 ст.
Сын: Страйков Григорий Акимович
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Дочь: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Страйков Аким Дмитриевич
Смерть
До 1918 ст.
Никольская церковь села Выжелес