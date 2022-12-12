(Foerderer) Angeline
Место рождения
Дата рождения07.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918
Отец: Förderer Heinrich
Мать: Barbara
Рождение ребёнка
01.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schwetz Alexander
Рождение ребёнка
14.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schwetz Alexander
Рождение ребёнка
21.06.1944
Дочь: Elwira
Отец ребёнка: Schwetz Alexander
Thure, Wartheland
Смерть
Неизвестно