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(Foerderer) Angeline

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

07.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918

Отец: Förderer Heinrich

Мать: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schwetz Alexander

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schwetz Alexander

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.06.1944

Дочь: Elwira

Отец ребёнка: Schwetz Alexander

Thure, Wartheland
Смерть
Неизвестно
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