Зубарева (Чеботарева) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Чеботарева) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Чеботарев Георгий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 06.07.1934

Дочь: Макулова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зубарев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1937

Дочь: Осокина Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1940

Дочь: Давиденко Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Зубарев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Сергей Петрович

Смерть
1988
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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