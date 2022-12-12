Зубарева (Чеботарева) Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Чеботарев Георгий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 06.07.1934
Дочь: Макулова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зубарев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1937
Дочь: Осокина Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1940
Дочь: Давиденко Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Зубарев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Зубарев Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988