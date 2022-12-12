Тарасенко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1951

Сын: Тарасенко Петр Анатольевич

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Николаевна

Кузнецкий, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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