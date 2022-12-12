Тарасенко Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1951
Сын: Тарасенко Петр Анатольевич
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Николаевна
Кузнецкий, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно