Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Онопко Кирилл Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Шевченко Гаврило Маркович
Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Шевченко) Анна Марковна
Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Шевченко) Матрона Марковна
Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин
Смерть
Неизвестно