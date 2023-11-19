Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Онопко Кирилл Васильевич

Мать: ?

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Марко Козмин

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шевченко Гаврило Маркович

Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Шевченко) Анна Марковна

Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Шевченко) Матрона Марковна

Отец ребёнка: Шевченко Марко Козмин

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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