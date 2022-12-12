Бойкова (Черпак) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1962
Отец: Черпак Иван Павлович
Мать: Черпак Ева Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1983
Сын: Бойков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бойков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
29.09.1985
Сын: Бойков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Бойков Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно