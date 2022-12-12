Бойкова (Черпак) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова (Черпак) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1962

Отец: Черпак Иван Павлович

Мать: Черпак Ева Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1983

Сын: Бойков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Бойков Александр Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1985

Сын: Бойков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Бойков Александр Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойков Александр Кузьмич

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