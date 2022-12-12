Лукьянова (Ляличева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905
Отец: Ляличев Федор
Мать: Ляличева Мавра
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лукьянов Петр
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Абрамова Нина
Отец ребёнка: Лукьянов Петр
Рождение ребёнка
07.10.1935
Сын: Лукьянов Сергей
Отец ребёнка: Лукьянов Петр
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Петр
Рождение ребёнка
17.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Петр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область