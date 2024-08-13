Кошкина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кошкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кошкина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кошкина) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Александр Максимович

Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич

Смерть
Неизвестно

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