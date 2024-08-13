Кошкина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кошкина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кошкина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошкин Александр Максимович
Отец ребёнка: Кошкин Максим Никитич
Смерть
Неизвестно