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Кузьмина Инна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1936

Отец: Гринько Иван Васильевич

Мать: Лафина Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мартиросов Александр Семёнович

Развод
Неизвестно

Муж: Мартиросов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
06.07.1966

Сын: Мартиросов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Мартиросов Александр Семёнович

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