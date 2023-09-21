Кузьмина Инна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1936
Отец: Гринько Иван Васильевич
Мать: Лафина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мартиросов Александр Семёнович
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1966
Сын: Мартиросов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Мартиросов Александр Семёнович