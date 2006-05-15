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Субботин Геннадий Иванович

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Место рождения

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

22.10.1940

Дата смерти

15.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940

Отец: Субботин Иван Федорович

Мать: Субботина Ольга Ивановна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.2006
Москва, город федерального значения Москва
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