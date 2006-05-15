Субботин Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.10.1940
Дата смерти15.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940
Отец: Субботин Иван Федорович
Мать: Субботина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.2006