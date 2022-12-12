Лапшакова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшакова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшаков Иннокентий Александрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшаков Иннокентий Александрович

Смерть
Неизвестно
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