Лапшакова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшаков Иннокентий Александрович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно