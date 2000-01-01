Обухова (Головизнина) Ирина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Головизнина) Ирина Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Артемьевна

Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Обухов Софрон Артемьевич

Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Артемей Нефедович

Смерть
Неизвестно
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