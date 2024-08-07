Дубовицкий Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1956
Отец: Дубовицкий Владимир Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Павел Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1979
Сын: Дубовицкий Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна Павловна