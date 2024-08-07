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Дубовицкий Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1956

Отец: Дубовицкий Владимир Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Павел Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1979

Сын: Дубовицкий Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна Павловна

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