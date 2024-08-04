Лиханова (Титова) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханова (Титова) Тамара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиханов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Лиханов Владимир

Рождение ребёнка
29.03.1962

Дочь: Петрова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Лиханов Владимир

Смерть
Неизвестно

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