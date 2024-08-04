Лиханова (Титова) Тамара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиханов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Лиханов Владимир
Рождение ребёнка
29.03.1962
Дочь: Петрова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Лиханов Владимир
Смерть
Неизвестно