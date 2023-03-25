Хамитов Александр Юрьевич
Место рожденияАдрасман Таджикистан
Дата рождения05.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1954
Отец: Хамитов Юрий Тагирович
Мать: Хамитова Анна Ивановна
Адрасман Таджикистан
Рождение ребёнка
05.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитовa Любовь Михайловна
Степогорск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно