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Хамитов Александр Юрьевич

Место рождения

Адрасман Таджикистан

Дата рождения

05.06.1954

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1954

Отец: Хамитов Юрий Тагирович

Мать: Хамитова Анна Ивановна

Адрасман Таджикистан
Рождение ребёнка
05.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитовa Любовь Михайловна

Степогорск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитовa Любовь Михайловна

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