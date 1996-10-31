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Курбатов Александр Иванович

Место рождения

д.Половинка

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

31.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: Курбатов Иван

Мать: Полежаева Пелогея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Галина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1959

Сын: Курбатов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Галина Прокофьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.07.1973

Дочь: Курбатова Маринa Александровна

Мать ребёнка: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
31.10.1996
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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