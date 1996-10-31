Курбатов Александр Иванович
Место рожденияд.Половинка
Дата рождения02.02.1931
Дата смерти31.10.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: Курбатов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1959
Сын: Курбатов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Галина Прокофьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.07.1973
Дочь: Курбатова Маринa Александровна
Мать ребёнка: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна
Смерть
31.10.1996