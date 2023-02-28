Куличихина Елизавета Савинкина
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Евстафьевна
Отец ребёнка: Куличихин Евстафий Степанович
Рождение ребёнка
25.01.1862
Сын: Куличихин Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Куличихин Евстафий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно