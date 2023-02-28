Куличихина Елизавета Савинкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличихина Елизавета Савинкина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Евстафьевна

Отец ребёнка: Куличихин Евстафий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.01.1862

Сын: Куличихин Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Куличихин Евстафий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличихин Евстафий Степанович

Смерть
Неизвестно
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