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Крутских Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крутских Нестор Кузмич

Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Крутских) Минодора Кузминична

Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Агафья Кузминична

Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Крутских Елисей Кузьмич

Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Крутских Кондратий Кузьмич

Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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