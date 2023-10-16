Крутских Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Крутских) Минодора Кузминична
Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Агафья Кузминична
Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Крутских Кондратий Кузьмич
Отец ребёнка: Крутских Козьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно