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Таргариен Дейрон
Таргариен Дейрон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
143
Дата смерти
161
Пол
Мужской
Отец
Таргариен Эйгон III
До 130 г.р.
Мать
Таргариен Джейхейра
Между 129 и 131 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
143
Отец:
Таргариен Эйгон III
Мать:
Таргариен Джейхейра
Смерть
161
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