Таргариен Дейрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Дейрон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

143

Дата смерти

161

Пол

Мужской

Отец

До 130 г.р.

Мать

Между 129 и 131 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
143

Отец: Таргариен Эйгон III

Мать: Таргариен Джейхейра

Смерть
161
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