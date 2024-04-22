Брагина Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Тамара Васильевна

Место рождения

Шокша Большая, Богчинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

06.10.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946

Отец: не указан

Мать: Кочуровская Лидия Михайловна

Шокша Большая, Богчинская волость, Галичский уезд
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