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Брагина Тамара Васильевна
Брагина Тамара Васильевна
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Древо
Место рождения
Шокша Большая
, Богчинская волость, Галичский уезд
Дата рождения
06.10.1946
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кочуровская Лидия Михайловна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946
Отец: не указан
Мать:
Кочуровская Лидия Михайловна
Шокша Большая
, Богчинская волость, Галичский уезд
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