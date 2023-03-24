Könönen Matti Iisakinpoika
Место рожденияPälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения18.02.1928
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1954
Жена: не указана
Смерть
Около 1999