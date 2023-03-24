Könönen Matti Iisakinpoika 18.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Könönen Matti Iisakinpoika

Место рождения

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.02.1928

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Около 1954

Жена: не указана

Смерть
Около 1999

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