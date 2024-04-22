Белоусов Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Артем Владимирович

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

Вычислено 17.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Вычислено 1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.03.1987

Отец: Белоусов Владимир Николаевич

Мать: Липчанская Екатерина Ивановна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
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