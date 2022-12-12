Пермяков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1920

Дочь: Пермякова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Пермякова Екатерина Павловна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Большой Кокуй, Оханский уезд, Пермская губерния
Деревня Большой Кокуй Шлыковской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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