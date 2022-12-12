Пермяков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1920
Дочь: Пермякова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Пермякова Екатерина Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Большой Кокуй, Оханский уезд, Пермская губерния
Деревня Большой Кокуй Шлыковской волости Оханского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно