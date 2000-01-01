Селихова Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихова Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селихов Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Селихов Моисей Кондратьевич

Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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