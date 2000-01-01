Селихова Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селихов Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Селихов Моисей Кондратьевич
Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Селихов Кондрат Дементьевич
Работа или профессия
Неизвестно