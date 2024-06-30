Витер (Муратова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витер (Муратова) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муратов Пётр Иванович

Мать: Муратова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валуйская (Витер) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витер Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витер Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витер Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно

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