Витер (Муратова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валуйская (Витер) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витер Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витер Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно