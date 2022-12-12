Скичко Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скичко Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Скичко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Награда
Около 1955
За свой труд во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг. железнодорожником награжден Орденом Ленина
Смерть
1981
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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