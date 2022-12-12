Скичко Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Скичко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Награда
Около 1955
За свой труд во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг. железнодорожником награжден Орденом Ленина
Смерть
1981
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край