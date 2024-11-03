Карташева Татьяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Иван Алексеевич

Восприемник
06.01.1909 ст.
Татьяна Сергеевна Карташева
Рождение ребёнка
02.11.1911 ст.

Сын: Карташев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карташев Иван Алексеевич

Носково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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