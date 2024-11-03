Карташева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
06.01.1909 ст.
Татьяна Сергеевна Карташева
Рождение ребёнка
02.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Карташев Иван Алексеевич
Носково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно