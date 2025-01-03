Улитич Феодора Сергеевна
женский, родилась 1873
умерла Неизвестно
МатьМарчук (Бляшик) Ксения Александровна1835 г.р.
ОтецМарчук Сергей Иванович1830 г.р.
Супруги
Улитич Моисей Иванович1871 г.р.
Дети
Улитич Яков Моисеевич23.10.1897 г.р.
(Улитич) Фекла Моисеевна14.09.1900 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
23.10.1897
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
14.09.1900
Дочь: (Улитич) Фекла Моисеевна
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
30.01.1904
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
04.11.1906
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
20.10.1908
Дочь: (Улитич) Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Марчук (Улитич) Анисия Моисеевна
Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
Неизвестно