Улитич Феодора Сергеевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Улитич Феодора Сергеевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1873

умерла Неизвестно

Мать
Марчук (Бляшик) Ксения Александровна1835 г.р.
Отец
Марчук Сергей Иванович1830 г.р.
Супруги
Улитич Моисей Иванович1871 г.р.
Дети
Улитич Яков Моисеевич23.10.1897 г.р.
(Улитич) Фекла Моисеевна14.09.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Марчук Сергей Иванович

Мать: Марчук (Бляшик) Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Улитич Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
14.09.1900

Дочь: (Улитич) Фекла Моисеевна

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Улитич Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Улитич Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
20.10.1908

Дочь: (Улитич) Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Марчук (Улитич) Анисия Моисеевна

Отец ребёнка: Улитич Моисей Иванович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
Неизвестно

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