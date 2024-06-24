Чистякова Мария Тимофеева Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1834 года Устьламенская слобода - 20 лет РС 1851 года Устьламенская слобода - 36 лет и 7,5 мес РС 1858 года Устьламенская слобода - 43 года 7,5 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Ульяна Саввова

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1858 года Устьламенская слобода - 8 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Савва Матвеев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чистяков Лаврентий Саввин

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 15 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 22 года 1/2 мес
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чистякова Акулина Саввова

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Чистякова Анна Саввова

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чистяков Дмитрий Саввин

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 10 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 17 лет 1/2 мес
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чистяков Пимен Саввов

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 8 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 15 лет 1/2 мес
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чистякова Мария Саввова

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 6 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Чистякова Лукерья Саввова

Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1851 года Устьламенская слобода - 4 года РС 1858 года Устьламенская слобода - 11 лет
Смерть
После 1858

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