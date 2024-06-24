Чистякова Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1834 года Устьламенская слобода - 20 лет РС 1851 года Устьламенская слобода - 36 лет и 7,5 мес РС 1858 года Устьламенская слобода - 43 года 7,5 мес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Ульяна Саввова
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1858 года Устьламенская слобода - 8 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чистяков Лаврентий Саввин
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 15 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 22 года 1/2 мес
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чистякова Акулина Саввова
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Чистякова Анна Саввова
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 10 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 17 лет 1/2 мес
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 8 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 15 лет 1/2 мес
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чистякова Мария Саввова
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 6 лет РС 1858 года Устьламенская слобода - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Чистякова Лукерья Саввова
Отец ребёнка: Чистяков Савва Матвеев
РС 1851 года Устьламенская слобода - 4 года РС 1858 года Устьламенская слобода - 11 лет
Смерть
После 1858